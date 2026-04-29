Kerala Exit Poll 2026: केरल में सत्ता परिवर्तन के संकेत, कांग्रेस नेतृत्व वाले UDF की सरकार बनने का अनुमान

Kerala Exit Poll Results 2026: केरल विधानसभा चुनाव 2026 के चुनाव नतीजे 4 मई को आएंगे। नतीजों से पहले जानते हैं कि एग्जिट पोल में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? एक्सिस माय इंडिया (Axis My India) के एग्जिट पोल में UDF को 78-90 सीटों के मिलने का अनुमान है, LDF 49-62 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं बीजेपी को 0-3 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। यदि एग्जिट पोल के ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो केरल की जनता विपक्षी गठबंधन को सत्ता की चाबी सौंप देगी।