Tamil Nadu Exit Poll 2026: DMK की होगी वापसी? AIADMK-BJP बढ़त से काफी पीछे, विजय का ऐसा रहा हाल

हालांकि पार्टी के अंदरूनी कलह का असर भी पड़ सकता है।विजय का जादू और युवा वोटसबसे ज्यादा चर्चा अभिनेता विजय और उनकी टीवीके पार्टी को लेकर है। पहली बार चुनाव लड़ रही इस पार्टी ने युवा वोटर्स और पहली बार वोट डालने वालों में खासा असर दिखाया।