Tamil Nadu Elections 2026: चुनावी हलफनामे में नेताओं की घटी संपत्ति, पत्नियों की बढ़ती पूंजी

Tamil Nadu Elections 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 से पहले कई मंत्रियों और विधायकों की संपत्ति में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने भी अपने हलफनामे में पांच साल पहले की तुलना में कम संपत्ति घोषित की है। आइए जानते है किस नेता ने हलफनामे अपनी कितनी संपत्ति बताई…