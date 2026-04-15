राघव चड्ढा की जगह राज्य सभा में डिप्टी लीडर बने अशोक मित्तल के ठिकानों पर ED ने मारा छापा

ED raids Ashok Mittal's Residence: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) परिसर में छापेमारी की है। यह यूनिवर्सिटी लवली ग्रुप के स्वामित्व में है, जिसके मालिक आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल हैं। हाल ही में मित्तल को पार्टी ने राज्य सभा में डिप्टी लीडर बनाया है, उन्होंने इस पद पर राघव चड्ढा की जगह ली है।