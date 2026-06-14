‘वोट चोरी से सरकार बनाती है बीजेपी और अब कर रही है सीट चोरी’, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस सांसद अनिल कुमार यादव का बड़ा बयान

नटराजन का मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन 9 जून को रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा द्वारा खारिज कर दिया गया। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी (Rahul Kothari) और पार्टी उम्मीदवार महेश केवट (Mahesh Kewat) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि नटराजन के नामांकन के साथ दाखिल हलफनामे में तेलंगाना के हैदराबाद में 2025 में एक प्राइवेट शिकायत का खुलासा नहीं किया गया था। यह शिकायत एक पूर्व टीडीपी पार्षद द्वारा दर्ज कराई गई थी। रिटर्निंग अधिकारी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि हलफनामे में ज़रूरी जानकारी अधूरी थी। इसके बाद उनका नामांकन रद्द कर दिया गया और केवट को जीत मिल गई।