UDF Government : सबरीमाला में सोने की चोरी, कुलपति की नियुक्ति और निपाह वायरस मामले में विजयन ने केरल सरकार को घेरा

उन्होंने सवाल उठाया, 'MG यूनिवर्सिटी में अस्थायी कुलपति की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल के रवैये पर UDF सरकार का क्या रुख था? संघ परिवार से जुड़े एक शिक्षक संगठन के नेता को एमजी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया। आम तौर पर, इसका विरोध करना चाहिए था। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी सीनेट में परिवार के 19 सदस्यों को शामिल किया गया है। ऐसे में, सत्ताधारी सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी राय रखे और ऐसे कामों का विरोध करे। फिर भी, न तो सरकार और न ही यूडीएफ का राजनीतिक नेतृत्व ऐसा करने के लिए तैयार था। उच्च शिक्षा मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि गवर्नर के साथ किसी भी तरह का टकराव नहीं होगा। गवर्नर का रुख आरएसएस के हितों को साधने वाला है। यूडीएफ सरकार का रवैया आरएसएस के रुख के सामने पूरी तरह से घुटने टेकने जैसा रहा है। इस संदर्भ में, मुख्यमंत्री का जवाब बहुत गुमराह करने वाला है। केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद ही यूनिवर्सिटी के मामलों में गवर्नर का दखल शुरू हुआ।'