13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी मामला: तांत्रिक की जमानत रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंची SIT

सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी मामले की जांच SIT कर रही है। SIT ने इस मामले से जुड़े तांत्रिक की जमानत रद्द करने के लिए केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

2 min read
Google source verification

कोच्चि

image

Vinay Shakya

Mar 13, 2026

सबरीमाला मंदिर (Photo- Temple 'X' Account)

केरल के पथानामथिट्टा जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर से जुड़े सोना चोरी मामले में तांत्रिक की जमानत रद्द करने के लिए SIT ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। SIT सबरीमाला मंदिर की कलाकृतियों से कथित सोना चोरी मामले की जांच कर रही है। SIT ने शुक्रवार को तांत्रिक कंदारारु राजीवरु की जमानत रद्द करने के लिए केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में SIT ने कहा है कि तांत्रिक को दी गई राहत से न्याय का घोर उल्लंघन हुआ है।

SIT ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले की जांच SIT कर रही है। अब SIT ने कोल्लम के स्पेशल कोर्ट के फैसले को केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोल्लम विजिलेंस कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के मुख्य तांत्रिक (पुजारी) कंदरारु राजीवरु को जमानत दी थी। कोल्लम की स्पेशल कोर्ट ने 18 फरवरी 2026 को तांत्रिक को जमानत देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने माना कि मंदिर की कलाकृतियों और श्रीकोविल के दरवाजों से कथित सोने की हेराफेरी से जुड़े मामलों में मुख्य तांत्रिक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने मुख्य तांत्रिक को जमानत दी थी।
अब अतिरिक्त लोक अभियोजक पी. नारायणन के माध्यम से SIT ने मुख्य तांत्रिक की जमानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अपील की है। SIT की याचिका में जमानत रद्द करने के अलावा कोर्ट की जांच पर की गई प्रतिकूल और अनुचित टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई है। SIT का दावा है कि विजिलेंस कोर्ट ने सभी तथ्यों, परिस्थितियों, आरोपी की भूमिका, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य, आगे की हिरासत की जरूरत और अभियोजन की कड़ी आपत्तियों को नजरअंदाज किया। याचिका में कहा गया है कि जमानत आदेश गंभीर कानूनी खामियों से ग्रस्त है।

क्या है सबरीमाला सोना चोरी विवाद?

केरल के विश्व-प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर से जुड़ा सोना चोरी मामला 2019 में सामने सामने आया था। मामले की जांच में पता चला कि 2019 में मंदिर की मरम्मत और गोल्ड प्लेटिंग के नाम पर भगवान अयप्पा की मूर्तियों और संरचनाओं पर चढ़ा सोना बाहर भेजा गया था। कुल 42.8 किलो सोने की प्लेटेड मूर्तियां मरम्मत के लिए चेन्नई की एक निजी फर्म को दी गईं, लेकिन जब ये मूर्तियां वापस लाई गईं तो उनका वजन केवल 38.2 किलो था। इस हिसाब से मूर्तियों के कुल वजन से 4.5 किलो सोना गायब था। जब इस मामले पर सवाल उठे तो इसे सामान्य घिसावट बताकर मामले को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई।

सबरीमाला मंदिर का इतिहास और महत्व

सबरीमाला मंदिर केरल के पश्चिमी घाट में पेरियार टाइगर रिजर्व के घने जंगलों के बीच स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान अयप्पा (हरिहरपुत्र) को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान शिव और विष्णु के मोहिनी रूप से उत्पन्न अयप्पा ने राक्षसी महिषी का वध किया था। भगवान परशुराम द्वारा स्थापित 5 शास्ता मंदिरों में सबरीमाला मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। यह हर साल बड़ी तीर्थयात्रा होती है, इसमे लाखों श्रद्धालु मंडल पूजा के दौरान 41 दिनों का कठिन व्रत रखते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए 18 पवित्र सीढ़ियां (पथिनेट्टम पाडी) चढ़नी पड़ती हैं। यह मंदिर 18 पहाड़ियों से घिरा हुआ है।

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Mar 2026 04:05 pm

Hindi News / National News / सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी मामला: तांत्रिक की जमानत रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंची SIT

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पत्नी, बहू और चार साल की मासूम पोती की हथौड़े से पीट-पीटकर ली जान, मामूली विवाद पर दरिंदा बना शख्स

Crime News
राष्ट्रीय

बोरवेल को लेकर पति से हुआ झगड़ा, तीन बच्चों को लेकर कुएं में कूदी महिला

crime news
राष्ट्रीय

BRICS को लेकर ईरान ने भारत से लगाई गुहार! जयशंकर और अराघची के बीच टेलीफोन पर हुई अहम बातचीत

S Jaishankar
राष्ट्रीय

मौसम दिखाएगा अलग अंदाज़: अगले 72 घंटे होगी भारी बारिश, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

Heavy rain alert
राष्ट्रीय

नई पार्टी, नई पहचान…AIADMK से निष्कासित शशिकला की राजनीति में धमाकेदार वापसी

V.K Sasikala launched new political party (Photo - 'X' account Sasikala)
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.