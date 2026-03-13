सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी मामला: तांत्रिक की जमानत रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंची SIT

सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले की जांच SIT कर रही है। अब SIT ने कोल्लम के स्पेशल कोर्ट के फैसले को केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोल्लम विजिलेंस कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के मुख्य तांत्रिक (पुजारी) कंदरारु राजीवरु को जमानत दी थी। कोल्लम की स्पेशल कोर्ट ने 18 फरवरी 2026 को तांत्रिक को जमानत देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने माना कि मंदिर की कलाकृतियों और श्रीकोविल के दरवाजों से कथित सोने की हेराफेरी से जुड़े मामलों में मुख्य तांत्रिक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने मुख्य तांत्रिक को जमानत दी थी।

अब अतिरिक्त लोक अभियोजक पी. नारायणन के माध्यम से SIT ने मुख्य तांत्रिक की जमानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अपील की है। SIT की याचिका में जमानत रद्द करने के अलावा कोर्ट की जांच पर की गई प्रतिकूल और अनुचित टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई है। SIT का दावा है कि विजिलेंस कोर्ट ने सभी तथ्यों, परिस्थितियों, आरोपी की भूमिका, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य, आगे की हिरासत की जरूरत और अभियोजन की कड़ी आपत्तियों को नजरअंदाज किया। याचिका में कहा गया है कि जमानत आदेश गंभीर कानूनी खामियों से ग्रस्त है।