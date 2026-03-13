Viral Video: ट्रेन में सीट को लेकर मां-बेटी और यात्रियों के बीच भयंकर झगड़ा, देखें वीडियो

ट्रेन के कोच में मौजूद अन्य यात्री इस पूरे हाई-वोल्टेज ड्रामे को चुपचाप देखते रहे। दोनों पक्षों के बीच तेज आवाज में तू-तू मैं-मैं होती रही। इस दौरान वहां मौजूद किसी सहयात्री ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे मां-बेटी की अन्य यात्रियों के साथ तीखी नोकझोंक हो रही है। कुछ लोग इस झगड़े को शांत करवाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन विवाद थमता हुआ नजर नहीं आया।