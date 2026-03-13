Viral Video: ट्रेन में सीट को लेकर मां-बेटी और यात्रियों के बीच भयंकर झगड़ा, देखें वीडियो

ट्रेन में सीट को लेकर हुए झगड़े के वीडियो का स्क्रीन शॉट: पत्रिका
Train Seat Dispute : भारतीय रेलवे की ट्रेनों में सफर के दौरान आए दिन अजीबोगरीब घटनाएं (Train Seat Dispute) देखने को मिलती हैं। अक्सर इंटरनेट पर ऐसे वीडियो वायरल (Viral Video) होते हैं जिनमें यात्री किसी न किसी बात पर आपस में उलझते हुए नजर आते हैं। अब एक ऐसा ही नया मामला सामने आया है, जहां ट्रेन में सीट को लेकर एक जबरदस्त विवाद छिड़ गया। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि नौबत पुलिस स्टेशन और जीरो एफआईआर (Zero FIR) दर्ज कराने तक पहुंच गई।
यह घटना 5 मार्च की बताई जा रही है, जो यमुनानगर से होते हुए जा रही श्री गंगानगर एक्सप्रेस (Shri Ganganagar Express) में घटी। ट्रेन के अंदर सफर कर रही एक महिला, जिनका नाम प्रेमलता वर्मा है, अपनी बेटी के साथ यात्रा कर रही थीं। सफर के दौरान अचानक बैठने की जगह को लेकर उनका दो अन्य व्यक्तियों से विवाद हो गया। शुरुआत में यह महज एक छोटी सी बहस थी, लेकिन देखते ही देखते इसने एक जोरदार झगड़े का रूप ले लिया।
ट्रेन के कोच में मौजूद अन्य यात्री इस पूरे हाई-वोल्टेज ड्रामे को चुपचाप देखते रहे। दोनों पक्षों के बीच तेज आवाज में तू-तू मैं-मैं होती रही। इस दौरान वहां मौजूद किसी सहयात्री ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे मां-बेटी की अन्य यात्रियों के साथ तीखी नोकझोंक हो रही है। कुछ लोग इस झगड़े को शांत करवाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन विवाद थमता हुआ नजर नहीं आया।
जब ट्रेन सहारनपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, तो प्रेमलता वर्मा ने फौरन रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया और इस मामले की औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने सहारनपुर के गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) स्टेशन में एक लिखित शिकायत दी, जिसमें सफर के दौरान हुई बदसुलूकी और झगड़े का पूरा विवरण दिया गया था।
पुलिस ने 'जीरो एफआईआर' दर्ज कर ली। जीरो एफआईआर का मतलब है कि घटना चाहे किसी भी जगह हुई हो, शिकायत किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है। बाद में इस केस को यमुनानगर ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि जांच में यह सामने आया कि यह विवाद यमुनानगर के अधिकार क्षेत्र में ही शुरू हुआ था। फिलहाल, यमुनानगर पुलिस वायरल वीडियो की गहन जांच कर रही है और इसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया पर यह वीडियो के सामने आने के बाद यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग इसे रेलवे प्रशासन की लापरवाही बता रहे हैं, तो कुछ लोग यात्रियों के बीच घटते धैर्य और संयम पर चिंता जता रहे हैं। कई यूजर्स ने रेल मंत्री को टैग करते हुए ट्रेनों में होने वाले सीट विवादों के खिलाफ सख्त नियम बनाने और चेकिंग अभियान तेज करने की मांग की है।
सहारनपुर जीआरपी से केस ट्रांसफर होने के बाद अब यमुनानगर पुलिस ने मामले की कमान पूरी तरह से संभाल ली है। पुलिस अब वायरल वीडियो का विश्लेषण करके विवाद में शामिल अन्य दो यात्रियों की पहचान करने में जुट गई है। जल्द ही पुलिस उन व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुला सकती है ताकि मामले की असली वजह सामने आ सके।
