पत्नी, बहू और चार साल की मासूम पोती की हथौड़े से पीट-पीटकर ली जान, मामूली विवाद पर दरिंदा बना शख्स

पुलिस के मुताबिक यह घटना बुधवार देर रात करीब 11:30 बजे देओगढ़ जिले के गरियापाली गांव में हुई। आरोपी की पहचान रमेश गरिया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रमेश का अपनी पत्नी गुल गरिया के साथ किसी बात को लेकर तीखा विवाद हो गया था। इसके बाद रमेश ने गुल पर हमला करने की कोशिश की। इसके चलते अपनी जान बचाने क लिए गुल बहू लिपि महाकुल के पास मदद के लिए भागी। इसी दौरान गुस्से में आकर रमेश ने हथौड़े से दोनों पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार हमला इतना गंभीर था कि दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई।