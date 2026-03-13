मौसम दिखाएगा अलग अंदाज़: अगले 72 घंटे होगी भारी बारिश, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) के 2025 सीज़न में पूरे देश में शानदार बारिश देखने को मिली। सीज़न के बाद भी बारिश का दौर कई राज्यों में जारी रहा। बारिश के लिए 2025 एक बेहतरीन साल रहा और 2026 में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। कई राज्यों में अब तापमान बढ़ने से लोग परेशान हैं, तो वहीँ कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। इसी बीच अब देश में मौसम अलग अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 72 घंटे कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।