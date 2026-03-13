आतंकवादी अब भारत पर हमला करने की हिमाकत नहीं कर पाएंगे, हमारी फौज के पास है ऐसी ताकत…

Military Exercise: भारत की सशस्त्र सेनाओं ने हाल ही में एक विशेष सैन्य अभ्यास (Anti-Terror Exercise) किया है, जिसमें आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने और हाईजैक की गई बस को छुड़ाने की ट्रेनिंग (Hijack Rescue Drill) पर जोर दिया गया। यह अभ्यास देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने का एक बड़ा कदम है। अब आतंकवादी भारत पर बड़े हमले (Counter Terrorism) की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि सेना हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह अभ्यास (Indian Army Training) विभिन्न परिस्थितियों में किया गया, जहां सैनिकों ने आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला करने की प्रैक्टिस की। साथ ही, अगर कोई आतंकवादी बस या वाहन हाईजैक करने की कोशिश करे, तो उसे कैसे बेअसर किया जाए और यात्रियों को सुरक्षित निकाला जाए (Security Drill), इसकी पूरी रणनीति दिखाई गई। अभ्यास में आधुनिक हथियारों, ड्रोन और टीम वर्क का इस्तेमाल किया गया, जिससे सेना की तैयारी का स्तर साफ नजर आया।