13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

आतंकवादी अब भारत पर हमला करने की हिमाकत नहीं कर पाएंगे, हमारी फौज के पास है ऐसी ताकत…

Anti-Hijack Power : भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने और हाईजैक बस छुड़ाने का सफल अभ्यास किया। अब कोई भी आतंकी हमला करने की सोचेगा तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Mar 13, 2026

Indian Army Power

भारतीय सेना सैन्य अभ्यास करती हुई। ( फोटो: IANS)

Military Exercise: भारत की सशस्त्र सेनाओं ने हाल ही में एक विशेष सैन्य अभ्यास (Anti-Terror Exercise) किया है, जिसमें आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने और हाईजैक की गई बस को छुड़ाने की ट्रेनिंग (Hijack Rescue Drill) पर जोर दिया गया। यह अभ्यास देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने का एक बड़ा कदम है। अब आतंकवादी भारत पर बड़े हमले (Counter Terrorism) की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि सेना हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह अभ्यास (Indian Army Training) विभिन्न परिस्थितियों में किया गया, जहां सैनिकों ने आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला करने की प्रैक्टिस की। साथ ही, अगर कोई आतंकवादी बस या वाहन हाईजैक करने की कोशिश करे, तो उसे कैसे बेअसर किया जाए और यात्रियों को सुरक्षित निकाला जाए (Security Drill), इसकी पूरी रणनीति दिखाई गई। अभ्यास में आधुनिक हथियारों, ड्रोन और टीम वर्क का इस्तेमाल किया गया, जिससे सेना की तैयारी का स्तर साफ नजर आया।

हर खतरे को पहले ही खत्म करने की क्षमता (Anti-Terror Exercise)

भारत में सुरक्षा बलों की यह कोशिश बताती है कि अब कोई भी दुश्मन ताकत देश की सीमाओं या अंदरूनी इलाकों में घुसकर हमला करने की सोचेगा, तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। सेना ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। चाहे सीमा पर हो या शहरों में, हर खतरे को पहले ही खत्म करने की क्षमता विकसित की जा रही है।

अब कोई भी ऐसी कोशिश करेगा, तो उसके छक्के छूट जाएंगे

इस तरह के अभ्यास से न सिर्फ सैनिकों का मनोबल बढ़ता है, बल्कि आम नागरिकों में भी सुरक्षा का भरोसा मजबूत होता है। देश की सेना लगातार ऐसी ट्रेनिंग कर रही है, जिससे आतंकियों की हर चाल नाकाम हो जाए। हाईजैक जैसी घटना में बस छुड़ाने का अभ्यास देखकर लगता है कि अब कोई भी ऐसी कोशिश करेगा, तो उसके छक्के छूट जाएंगे।

भारत अब पहले से कहीं ज्यादा सशक्त और तैयार (Indian Army Training)

सेना के जवान दिन-रात मेहनत कर रहे हैं ताकि देश सुरक्षित रहे। यह अभ्यास सिर्फ एक ड्रिल नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ मजबूत इरादे का प्रतीक है। भारत अब पहले से कहीं ज्यादा सशक्त और तैयार है। ( इनपुट: IANS)



खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

भारतीय सेना

26/11 मुंबई हमला

police

Updated on:

13 Mar 2026 06:02 pm

Published on:

13 Mar 2026 06:01 pm

Hindi News / National News / आतंकवादी अब भारत पर हमला करने की हिमाकत नहीं कर पाएंगे, हमारी फौज के पास है ऐसी ताकत…

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Opium cultivation in CG: छत्तीसगढ़ में फिर पकड़ी गई 2 करोड़ की अफीम खेती, मसाले के नाम पर 1.47 एकड़ में लगाई थी फसल, 2 गिरफ्तार

Opium cultivation in CG
बलरामपुर

हर कदम पर मौत का खतरा, मिसाइल हमले का डर…क्या है होर्मुज स्ट्रेट? जिस रास्ते से भारत आया तेल टैंकर

Shenlong Suezmax ship
राष्ट्रीय

ट्रेन में सीट के लिए भयंकर बवाल, मां-बेटी का हाई-वोल्टेज ड्रामा

Train Seat Dispute
राष्ट्रीय

पत्नी, बहू और चार साल की मासूम पोती की हथौड़े से पीट-पीटकर ली जान, मामूली विवाद पर दरिंदा बना शख्स

Crime News
राष्ट्रीय

सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी मामला: तांत्रिक की जमानत रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंची SIT

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.