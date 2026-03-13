War Alert: इजराइल के गैलीली से लेकर तेहरान तक धमाकों की गूंज, तुर्किये NATO एयरबेस पर सायरन बजा

Escalation: मिडिल ईस्ट (Middle East Conflict) में अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहा महायुद्ध ( Israel Iran War)अब अपने 14वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि अब युद्ध की आग नाटो देशों और खाड़ी देशों तक भी पहुंच रही है। शुक्रवार को उत्तरी इजराइल के गैलीली में मिसाइल हमले (Missile attacks in Galilee ) ने भारी तबाही मचाई है, तो वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में भी इजराइल के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन के बीच बड़ा धमाका (Big explosion in Tehran ) हो गया। तेज धमाकों से इमारतें हिल गईं। इस बीच, तुर्किये में स्थित अमेरिकी सेना वाले नाटो एयरबेस (NATO Airbase Turkey) पर खतरे के सायरन गूंजे हैं और सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय (Saudi Defense Statement.) ने भी ड्रोन्स मार गिराने की पुष्टि करते हुए बड़ा बयान जारी किया है। इजराइल का दावा है कि इससे पहले उसने गुरुवार को तेहरान में 200 टारगेट पर हमले किए। इधर अमेरिका का केसी 135 विमान ईरान में गिरा। यूएस सेंट्रल कमांड ने इस हमले की पुष्टि की।