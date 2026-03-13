सिरोही में 14 मार्च को साध्वी महर्दिरेखाश्री की वड़ी दीक्षा, पांच महाव्रतों का लेंगी संकल्प

साध्वी महर्दिरेखाश्री की प्रारंभिक दीक्षा 22 फरवरी को कृष्णगंज में हुई थी। पावापुरी तीर्थ में अब तक 15 दीक्षाएं और एक वड़ी दीक्षा हो चुकी है। शनिवार को यहां दूसरी वड़ी दीक्षा आयोजित होगी। इस मौके पर दीक्षार्थी के परिजन और आसपास के क्षेत्रों से कई श्रद्धालु आएंगे।