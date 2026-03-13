LPG गैस संकट की मार: लंबा खिंचा संकट तो फैक्ट्रियों पर लगेगा ताला; सरस डेयरी भी…

Jaipur News: राजधानी जयपुर में गैस की कमी अब औद्योगिक गतिविधियों में दिक्कत बनने लगी है। कांच उत्पाद बनाने वाली कंपनी बोरोसिल ने जानकारी दी है कि कमर्शियल गैस की सप्लाई कम होने के कारण जयपुर के पास स्थित उसके प्लांट का उत्पादन प्रभावित हुआ है। गैस की उपलब्धता घटने से ग्लास फर्नेस को सामान्य क्षमता पर चलाना मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते उत्पादन घटाना पड़ा है।