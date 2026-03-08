Murder News: मामूली बात पर बौखलाया बेटा, घर में पिता की गैंती से कर दी हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत ने बताया कि पिंटू और उसके 60 वर्षीय पिता शंकरलाल के बीच घर पर पैसों को लेकर विवाद हो गया था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले भी कई बार पैसों को लेकर कहासुनी होती रहती थी। इसी बात को लेकर फिर से विवाद हो गया। विवाद के दौरान पिंटू ने गुस्से में आकर पास में पड़ी गैंती उठाई और अपने पिता शंकरलाल पर हमला कर दिया। गैंती से किए गए वार से शंकरलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें संभाल पाते उससे पहले ही उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।