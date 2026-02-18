Sirohi: पंचायत समिति का JTA 80 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, मांगी 1 लाख की रिश्वत, 80,000 में सौदा तय

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी उपमहानिरीक्षक अनिल कयाल के सुपरविजन में एसीबी की विशेष अनुसंधान इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप सारस्वत के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई करते हुए टीम ने मंगलवार को आरोपी दिनेश कुमार वैष्णव को परिवादी से 80 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।