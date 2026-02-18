ऐसी रील बनाने वालों पर राजस्थान पुलिस का शिकंजा, 5 लोग गिरफ्तार

असामाजिक तत्वों की ओर से तलवार, चाकू और छुरी लहराते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने सख्त निगरानी शुरू की। पुलिस का उद्देश्य आमजन में भय का माहौल खत्म करना और कानून-व्यवस्था को मजबूत करना है।

