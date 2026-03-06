Dungarpur Court : हेमन्त जोशी हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, मुख्य आरोपी को उम्रकैद, मृतक के बेटे को भी हुई सजा

अपर लोक अभियोजक निखिल सोमपुरा ने बताया कि सरोदा थानान्तर्गत शिवराजपुर हाल पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा निवासी हेमन्त पुत्र सुखराम जोशी की मौत मामले में न्यायाधीश ने आसपुर थानान्तर्गत गड़ा एकलिंगजी निवासी डायालाल उर्फ दीपक (32 वर्ष) पुत्र लालशंकर को भादस की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपए जुर्माना, धारा 201 में सात वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए जुर्माना, धारा 323 में तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 325 में एक वर्ष का साधारण कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माना का आदेश दिया।