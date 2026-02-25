Road Accident: तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से इकलौता चिराग बुझा, परिवार में मचा कोहराम, ट्यूशन से लौट रहा था घर

मृतक पुष्पेंद्र सिंह अपने पिता की इकलौती संतान था, जो आसपुर के एक निजी स्कूल में कक्षा बारहवीं में पढ़ रहा था। वह शाम को बड़ौदा से ट्यूशन पढ़कर अपने एक रिश्तेदार की बाइक पर बैठकर घर जा रहा था, तभी हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। वहीं घायल दंपति विनोद चौबीसा और उनकी पत्नी हेमलता बनकोड़ा से अपने बेटे की 11 मार्च को होने वाली शादी के लिए जेवरात लेकर गांव लौट रहे थे।