डूंगरपुर में दर्दनाक हादसा; सरकारी टीचर पति-पत्नी व भाभी की मौत, 15 बच्चों के सिर से उठा साया

हादसा इतना गंभीर था कि ​शिक्षक मगनलाल व उनकी पत्नी विमला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल ललिता को डूंगरपुर जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी भी मौत हो गई। इधर, पुलिस ने मृतक के भाई कांतिलाल खराड़ी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। वहीं मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए।