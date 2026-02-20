Holi Festival : राजस्थान के इस अंचल में होलिका दहन इस लकड़ी के बिना है अपूर्ण, जानें इस बहुउपयोगी पेड़ का नाम

लोकश्रुतियों के अनुसार, सेमल की लकड़ी को अटूट आस्था और स्थायित्व का प्रतीक माना जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि गीली और भारी होने के कारण यह लकड़ी पूरी तरह भस्म नहीं होती, जो इसे विशिष्ट बनाती है। परंपरा के अनुसार, पहले चौपाल के केंद्र में सेमल का खुट रोपा जाता है, फिर उसके चारों ओर अन्य लकड़ियां सजाई जाती हैं।