20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Vasundhara Raje : वसुंधरा राजे से बालहठ मे बोले कार्यकर्ता- एक बार फिर बन जाइए सीएम

Vasundhara Raje : पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से कार्यकर्ताओं ने बालहठ किया। उन्होंने वसुंधरा राजे से कहा- आप एक बार फिर मुख्यमंत्री बनकर क्षेत्र का विकास कीजिए।

less than 1 minute read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 20, 2026

Vasundhara Raje Banswara BJP Workers told in a childish tone become CM once again

गनोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को तस्वीर भेंट करते कार्यकर्ता। फोटो पत्रिका

Vasundhara Raje : पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दो दिवसीय वागड़ दौरे पर हैं। गुरुवार को वह घाटोल से ज्योंही गनोड़ा बस स्टैंड पहुंचीं, कार्यकर्ताओं ने उन्हें स्वागत के लिए घेर लिया। मालाएं पहनाते हुए उन्होंने वसुंधरा राजे से एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाने का 'बाल अनुरोध' किया। उन्होंने वसुंधरा राजे से कहा- आप एक बार फिर मुख्यमंत्री बनकर क्षेत्र का विकास कीजिए।

दोपहर करीब 12 बजे जैसे ही वसुंधरा राजे का काफिला पहुंचा, स्वागत को लोग आतुर नजर आए। तिलक और माल्यार्पण से उनका अभिनंदन किया। बस स्टैंड जनसभा स्थल में तब्दील हो गया।

ढोल-नगाड़ों की थाप और पार्टी के जयकारों के बीच उत्साह से लबरेज कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने राजे से आत्मीय संवाद किया। स्थानीय मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा की। लोगों ने विकास और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपनी अपेक्षाएं खुलकर रखीं। कार्यकर्ताओं ने विकास, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं पर जोर दिया।

अस्पताल की पीड़ा लेकर पहुंचे युवा

युवाओं ने गनोड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति पर ज्ञापन सौंपा। कभी बेहतर व्यवस्थाओं के लिए पहचाना जाने वाला अस्पताल आज संसाधनों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव से जूझ रहा है।

इन्होंने भी किया स्वागत

भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी, जिला उपाध्यक्ष यदुनाथ सिंह, पूर्व उप प्रधान ऋषभ शाह, मंडल अध्यक्ष भावना उपाध्याय, ओबीसी मोर्चा कांतिलाल सुथार, लैप्स अध्यक्ष विक्रम सिंह राठौड़, राजेश दोसी व गौतमलाल पंचोली।

ये भी पढ़ें

AIIMS Jodhpur : एम्स जोधपुर में 109 डॉक्टर्स की भर्ती अचानक रद्द, अब नए सिरे से होगा रिक्रूटमेंट
जोधपुर
AIIMS Jodhpur 109 doctors Recruitment suddenly cancelled fresh recruitment done

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 09:18 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Vasundhara Raje : वसुंधरा राजे से बालहठ मे बोले कार्यकर्ता- एक बार फिर बन जाइए सीएम

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Banswara: ‘VDO ने रिश्वत लेकर किया फर्जीवाड़ा…’, पहले किया चयन, फिर बदल दिया नाम, महिला ने लगाया आरोप तो SDM ने दिए ये निर्देश

Bribe
बांसवाड़ा

Rajasthan Panchayat Elections : बीएपी का बड़ा ऐलान, पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ेगी पंचायत चुनाव

Bharat Adivasi Party big announcement party will contest Rajasthan Panchayat elections independently
बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज: अगले माह अटक सकती है 32 हजार की पेंशन, अब चूके तो होगी परेशानी

बांसवाड़ा

राजस्थान में यहां सड़क बनेगी फोरलेन, फर्राटे से दौड़ेंगे वाहन, MP, दिल्ली और मुंबई का सफर होगा आसान

Development Delhi roads
बांसवाड़ा

Rajasthan Teachers: पंचायत चुनाव से पहले सैकड़ों शिक्षकों की अटकी सांसें, आचार संहिता लगी तो 6 महीने और इंतजार, जानें पूरा मामला

Teacher Recruitment 2022, Permanent Teachers, Permanent Teachers in Banswara, Permanent Teachers in Rajasthan, Rajasthan Teacher News, Government Teachers News, Rajasthan Government Teachers News, शिक्षक भर्ती 2022, शिक्षकों के स्थाईकरण, शिक्षकों के स्थाईकरण इन बांसवाड़ा, शिक्षकों के स्थाईकरण इन राजस्थान, राजस्थान शिक्षक न्यूज, सरकारी शिक्षक न्यूज, राजस्थान सरकारी शिक्षक न्यूज
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.