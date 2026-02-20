Vasundhara Raje : वसुंधरा राजे से बालहठ मे बोले कार्यकर्ता- एक बार फिर बन जाइए सीएम

Vasundhara Raje : पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दो दिवसीय वागड़ दौरे पर हैं। गुरुवार को वह घाटोल से ज्योंही गनोड़ा बस स्टैंड पहुंचीं, कार्यकर्ताओं ने उन्हें स्वागत के लिए घेर लिया। मालाएं पहनाते हुए उन्होंने वसुंधरा राजे से एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाने का 'बाल अनुरोध' किया। उन्होंने वसुंधरा राजे से कहा- आप एक बार फिर मुख्यमंत्री बनकर क्षेत्र का विकास कीजिए।