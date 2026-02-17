राजस्थान न्यूज: अगले माह अटक सकती है 32 हजार की पेंशन, अब चूके तो होगी परेशानी

बांसवाड़ा जिले में केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से हर माह वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग पेंशन आदि पेंशन योजनाओं से जिले में 2 लाख 34 हजार 147 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रावधानों के मुताबिक वर्ष में एक बार लाभार्थियों को बायोमैट्रिक सत्यापन करवाना होता है। चलने-फिरने में असक्षम या अतिबुजुर्ग श्रेणी के लाभार्थी अपने किसी संदेश वाहक के साथ मोबाइल ओटीपी तथा सक्षम अधिकारी के माध्यम से सत्यापन करवाने की छूट है। जिले में अब तक 2 लाख 886 लाभार्थियों का ही सत्यापन हुआ है।