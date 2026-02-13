13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

State Highway: राजस्थान के इस स्टेट हाईवे पर खर्च होने हैं 744 करोड़, कहां तक पहुंचा काम, सामने आई बड़ी अपडेट

Rajasthan State Highway Project: बजट में 744 करोड़ रुपए की घोषणा के बावजूद बांसवाड़ा-सलूम्बर स्टेट हाइवे-32 का डीपीआर सर्वे अभी अधूरा है। सड़क की चौड़ाई 10 या 12 मीटर होगी और कस्बों में बाइपास बनेगा या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय सर्वे रिपोर्ट के बाद ही होगा।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Rakesh Mishra

Feb 13, 2026

State Highway-32, State Highway-32 in Rajasthan, Banswara-Salumbar Road, Banswara-Salumbar Road Latest News, Banswara-Salumbar Road Update News, Rajasthan State Highway Project, स्टेट हाइवे-32, स्टेट हाइवे-32 इन राजस्थान, बांसवाड़ा-सलूम्बर रोड, बांसवाड़ा-सलूम्बर रोड लेटेस्ट न्यूज, बांसवाड़ा-सलूम्बर रोड अपडेट न्यूज, राजस्थान स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट

एआई तस्वीर

बांसवाड़ा। बजट में प्रस्तावित स्टेट हाइवे-32 बांसवाड़ा-सलूम्बर रोड के 93 किमी हिस्से को सुगम बनाने के लिए सरकार ने 744 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है, लेकिन धरातल पर स्थिति देखें तो इस रोड की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने का सर्वे भी अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में यह रोड 10 मीटर चौड़ा बनेगा या 12 मीटर, बीच में पड़ने वाले कस्बों को बाइपास किया जाएगा या आबादी के बीच से ही निकलेगा, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

उल्लेखनीय है कि बांसवाड़ा-सलूम्बर रोड की डीपीआर का कार्य अगस्त 2025 में 66 लाख रुपए की लागत से शुरू हुआ था। यह सर्वे एक वर्ष में पूरा होना है, यानी अगस्त 2026 तक रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। डीपीआर सर्वे के तहत ट्रैफिक सर्वे, अलाइनमेंट रिपोर्ट तथा आबादी वाले कस्बों में भूमि की उपलब्धता का अध्ययन किया जाना है, लेकिन वर्तमान में सर्वे कार्य केवल 15 से 20 प्रतिशत ही पूरा हुआ है।

10 से 12 मीटर चौड़ाईकरण की संभावना

वर्तमान में संभाग मुख्यालय उदयपुर को जोड़ने वाली बांसवाड़ा से सलूम्बर तक की सड़क 7 मीटर चौड़ी है, जबकि सलूम्बर से आगे उदयपुर तक यह मार्ग लगभग 10 मीटर चौड़ा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि डीपीआर सर्वे के बाद इस हिस्से को भी 10 से 12 मीटर तक चौड़ा किया जा सकता है। हालांकि अंतिम चौड़ाई और अलाइनमेंट का निर्णय डीपीआर पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

इन कस्बों के बीच से गुजर रहा स्टेट हाइवे

बांसवाड़ा से सलूम्बर मार्ग पर चिड़ियावासा, गनोड़ा, लोहारिया, पालोदा, साबला और आसपुर जैसे कस्बे तथा कई छोटे गांव आते हैं। स्टेट हाइवे-32 इन आबादी क्षेत्रों के बीच से गुजर रहा है, जिससे आवागमन प्रभावित रहता है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।

भोपाल की कंपनी कर रही है सर्वे

बांसवाड़ा से सलूम्बर सड़क के चौड़ाईकरण के लिए एलएन मालवीया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सर्वे कार्य कर रही है। ट्रैफिक स्टडी का कार्य पूरा हो चुका है। मार्ग में आने वाली वनभूमि और खातेदारी भूमि का आकलन किया जा रहा है। जहां आबादी सघन है और सड़क की चौड़ाई बढ़ाना संभव नहीं है, वहां बाइपास के माध्यम से मार्ग निकालने की योजना तैयार की जा रही है।

बन रही है डीपीआर

फिलहाल डीपीआर तैयार करने का कार्य जारी है। अगस्त में सर्वे पूरा होते ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। इसके बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि सड़क की अंतिम चौड़ाई कितनी होगी।

  • चिराग कलाल, एईएन, स्टेट एनएच

ये भी पढ़ें

जयपुर में रूह कंपा देने वाली वारदात: सनकी पिता ने 8 महीने की मासूम का कैंची से रेता गला, फिर खुदकुशी की कोशिश
जयपुर
Jaipur Crime

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 06:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / State Highway: राजस्थान के इस स्टेट हाईवे पर खर्च होने हैं 744 करोड़, कहां तक पहुंचा काम, सामने आई बड़ी अपडेट

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Murder: पत्नी से अवैध संबंध के शक में हत्या, मोबाइल स्क्रीन पर ऐसा क्या दिखा कि कर दिया रूह कंपा देने वाला कत्ल

Illicit Affair
बांसवाड़ा

Murder: राजस्थान में खौफनाक वारदात, पत्नी से अवैध संबंध के शक में दोस्त का गला काटा, शव का किया इतना बुरा हाल

Murder, Murder in Banswara, Murder in Rajasthan, Friend murder, Friend murder in Banswara, Murder in illicit relationship, Banswara illicit relationship murder, मर्डर, मर्डर इन बांसवाड़ा, मर्डर इन राजस्थान, दोस्त की हत्या, बांसवाड़ा में दोस्त की हत्या, अवैध संबंधों में हत्या, बांसवाड़ा अवैध संबंध हत्या
बांसवाड़ा

Rajasthan Budget: ग्रामदानी अध्यक्षों को मिलेंगे अधिकार, इन 2 जिलों के हजारों किसानों को होगा बड़ा फायदा

Rajasthan Budget 2026
बांसवाड़ा

राजस्थान बजट में बांसवाड़ा को मिली कई सौगातें, बदलेगी तस्वीर, जानें क्या-क्या हुई घोषणाएं

बांसवाड़ा

Rajasthan: शादी के बाद पत्नी के नाम से उठाया 19 लाख का लोन, डेढ़ साल बाद इंदौर से फर्जी IPS अधिकारी अरेस्ट

Akshat Raj Kothari
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.