Banswara: ‘VDO ने रिश्वत लेकर किया फर्जीवाड़ा…’, पहले किया चयन, फिर बदल दिया नाम, महिला ने लगाया आरोप तो SDM ने दिए ये निर्देश

Allegation On VDO Of Bribe And Fraud: महिला एवं बाल विकास विभाग घाटोल के अधीन चन्दुजी का गढ़ा पंचायत में हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चयन में हेराफेरी का मामला सामने आया है। विभागीय निर्देशों के अनुरूप छह माह पूर्व ग्राम सभा में जिस महिला का ग्राम विकास अधिकारी के चयन की घोषणा की, बाद में उसकी ज्वाइनिंग टालकर कागजों में दूसरी अभ्यर्थी का नाम चढ़ाकर आगे कर दिया। मामला उलझने से हालांकि अब तक किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, लेकिन इस रवैए पर पात्र महिला ने प्रशासन से शिकायत कर पोल खोल दी है। इस पर SDM बांसवाड़ा ने जांच के निर्देश दिए हैं।