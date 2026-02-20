Vasundhara Raje : ‘मुझे बैंक बैलेंस से कोई मतलब नहीं है…’, वसुंधरा राजे बोली- सत्य की हमेशा होगी जीत

आश्रम अध्यक्ष भगवतीलाल पंचाल सामलिया ने बताया कि वसुंधरा राजे सुबह 11 बजे समारोह में आएंगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं में उत्साह है। व्यवस्थाओं का जायजा लेने भाजपा बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी आश्रम पहुंचे। भागवत सेवा समिति, आश्रम समिति व भाजपा पदाधिकारियों सहित स्थानीय प्रतिनिधि सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं।