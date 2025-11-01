जयपुर: निजी स्कूल की छत से गिर कर छात्रा की मौत, प्रबंधन ने मिटाए सबूत; बेसुध हुए माता-पिता

फोटो- मेटा AI
Rajasthan News: राजधानी के प्रतिष्ठित निजी स्कूल से शनिवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। छठी कक्षा की 12 वर्षीय छात्रा अमायरा स्कूल की पांचवीं मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। झाड़ियों में गिरने से उसका सिर दीवार से टकराया, जिससे मौके पर ही उसकी हालत बिगड़ गई। चीख-पुकार सुनकर स्कूल स्टाफ तुरंत पहुंचा और उसे तत्काल मेट्रो मास अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बता दें, घटना के बाद स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि नीरजा मोदी स्कूल प्रबंधन ने घटनास्थल से सबूत मिटा दिए। वहीं, इस हादसे के बाद अभिभावक संघ ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
घटना दोपहर करीब डेढ़ बजे की बताई जा रही है। अमायरा छठी कक्षा में पढ़ती थी। जानकारी के अनुसार छात्रा पांचवीं मंजिल से अचानक नीचे गिरी। इसके बाद स्टाफ ने बच्ची को झाड़ियों से निकाला और एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया।
अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अमायरा के माता-पिता का का बुरा हाल है। मां शिबानी देव रो-रोकर बेहाल हैं। वह बार-बार चिल्लाती हुईं कह रही हैं कि मेरी बच्ची को वापस लौटा दो। वहीं पिता विजय कुमार देव पूरी तरह बेसुध हैं।
घटना के बाद स्कूल प्रबंधन पर आरोप है कि घटनास्थल पर सफाई करवा दी और खून के धब्बे मिटवा दिए। कानूनन किसी दुर्घटना स्थल पर सबूत सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है, ताकि जांच में कोई बाधा न आए। लेकिन स्कूल ने कथित तौर पर सबूत नष्ट कर दिए, जिससे जांच प्रभावित हो सकती है।
इधर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। स्थानीय थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम स्कूल पहुंची। वहीं, FSL की टीम भी मौके पर है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हम हर पहलू की छानबीन कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है
