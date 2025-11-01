जयपुर: निजी स्कूल की छत से गिर कर छात्रा की मौत, प्रबंधन ने मिटाए सबूत; बेसुध हुए माता-पिता

Rajasthan News: राजधानी के प्रतिष्ठित निजी स्कूल से शनिवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। छठी कक्षा की 12 वर्षीय छात्रा अमायरा स्कूल की पांचवीं मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। झाड़ियों में गिरने से उसका सिर दीवार से टकराया, जिससे मौके पर ही उसकी हालत बिगड़ गई। चीख-पुकार सुनकर स्कूल स्टाफ तुरंत पहुंचा और उसे तत्काल मेट्रो मास अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।