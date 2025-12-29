जयपुर में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, सांगानेर और ओटीएस चौराहे पर बनेगी एलिवेटेड रोड

इसके साथ ही मोती डूंगरी रोड, विद्याधर नगर क्षेत्र की सड़कें, नाहरगढ़ रोड, सिरसी रोड, न्यू सांगानेर रोड, मध्यम मार्ग, शिप्रा पथ और इस्कॉन रोड जैसी प्रमुख सड़कों के नवीनीकरण, मजबूतीकरण और मरम्मत का काम भी किया जा रहा है।

इन सभी कार्यों पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जेडीए का लक्ष्य इन परियोजनाओं के जरिए जयपुर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाना है।