जयपुर

जयपुर में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, सांगानेर और ओटीएस चौराहे पर बनेगी एलिवेटेड रोड

जेडीए ने इस वित्तीय वर्ष में सांगानेर और ओटीएस चौराहा पर एलिवेटेड रोड निर्माण शुरू करने की घोषणा की है। गोपालपुरा एलिवेटेड रोड और रेलवे ओवरब्रिज का काम जारी है।

जयपुर

image

Arvind Rao

image

अंकित साई

Dec 29, 2025

Elevated Road

Elevated Road (Patrika File Photo)

जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने शनिवार को अपने बजट को मंजूरी देते हुए बताया कि इस वित्तीय वर्ष में सांगानेर और ओटीएस चौराहा पर एलिवेटेड रोड परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया जाएगा। ये परियोजनाएं गोपालपुरा एलिवेटेड रोड और शहर में बन रहे विभिन्न रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के साथ मिलकर जयपुर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम होंगी।

जेडीए आयुक्त आनंदी ने बताया कि जयपुर में तेजी से आबादी और वाहनों की संख्या बढ़ी है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार एक व्यापक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर काम कर रही है। साथ ही एकीकृत मेट्रो सिस्टम की भी योजना बनाई जा रही है, जिसमें उन स्थानों को भी शामिल किया जाएगा, जहां पहले एलिवेटेड रोड प्रस्तावित थे।

गोपालपुरा एलिवेटेड रोड का निर्माण शुरू

आयुक्त ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में जेडीए ने गोपालपुरा एलिवेटेड रोड का निर्माण शुरू कर दिया है। इसके अलावा सालीग्रामपुरा गेट और इंदुनी गेट पर रेलवे ओवरब्रिज का काम भी जारी है। गोपालपुरा बाइपास रोड पर सरस डेयरी के पास स्थित आरओबी को चौड़ा करने का कार्य भी चल रहा है।

उन्होंने बताया कि जल्द ही सांगानेर एलिवेटेड रोड का निर्माण सांगा ब्रिज से मालपुरा गेट तक शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही ओटीएस चौराहा पर फ्लाईओवर का निर्माण भी प्रारंभ होगा। जेडीए इन सभी परियोजनाओं पर लगभग 850 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है।

अल्पकालिक और मध्यम अवधि की कई योजनाएं शुरू

इसके अलावा जेडीए ने ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए अल्पकालिक और मध्यम अवधि की कई योजनाएं भी शुरू की हैं। पहली बार जगतपुरा, महापुरा और प्रताप नगर जैसे बाहरी इलाकों में नए सेक्टर रोड बनाए जा रहे हैं। इन सेक्टर सड़कों के निर्माण पर करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से कार्य चल रहा है, ताकि भविष्य में बढ़ने वाले ट्रैफिक की समस्या को रोका जा सके।

शहरी एरिया में हो रहा विकास कार्य

शहरी क्षेत्रों में भी सड़क विकास का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कालवाड़ रोड पर कांटा चौराहा से बोरिंग चौराहा तक, सी-जोन बाइपास से बैनाड़ रोड, लोहा मंडी से बैनाड़ फाटक और नारायण विहार से बांस-खो सर्किल तक सेक्टर सड़कों का निर्माण हो रहा है।

इसके साथ ही मोती डूंगरी रोड, विद्याधर नगर क्षेत्र की सड़कें, नाहरगढ़ रोड, सिरसी रोड, न्यू सांगानेर रोड, मध्यम मार्ग, शिप्रा पथ और इस्कॉन रोड जैसी प्रमुख सड़कों के नवीनीकरण, मजबूतीकरण और मरम्मत का काम भी किया जा रहा है।
इन सभी कार्यों पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जेडीए का लक्ष्य इन परियोजनाओं के जरिए जयपुर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाना है।

Updated on:

29 Dec 2025 03:02 pm

Published on:

29 Dec 2025 02:56 pm

