Save Aravalli: राजस्थान के 20 जिलों में आज से अवैध खनन के खिलाफ अभियान शुरू, 15 जनवरी तक चलेगा कैंपेन

इस टीम में खान विभाग से खनि अभियंता, सतर्कता खनिज अभियंता, सहायक खनिज अभियंता, भू-वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारी शामिल होंगे। वहीं, राजस्व विभाग से उपखंड स्तर के अधिकारी, पुलिस विभाग से उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी, परिवहन विभाग से निरीक्षक या उपनिरीक्षक तथा वन विभाग से रेंजर स्तर के अधिकारी तैनात रहेंगे। इसके अलावा खनिज रक्षक और बॉर्डर होमगार्ड के जवान भी अभियान में शामिल होंगे।