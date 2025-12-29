29 दिसंबर 2025,

सोमवार

जयपुर

Save Aravalli: राजस्थान के 20 जिलों में आज से अवैध खनन के खिलाफ अभियान शुरू, 15 जनवरी तक चलेगा कैंपेन

Save Aravalli: अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन के खिलाफ सोमवार से संयुक्त अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान प्रदेश के 20 जिलों में 15 जनवरी तक चलेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Dec 29, 2025

Save Aravalli

अरावली पर्वतमाला (फोटो- पत्रिका)

Save Aravalli: जयपुर: अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सोमवार से प्रदेशभर में संयुक्त अभियान शुरू किया गया। यह अभियान 15 जनवरी तक चलेगा और राजस्थान के 20 जिलों में प्रभावी रूप से लागू रहेगा।

बता दें कि अभियान को लेकर सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकांत ने बताया कि प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

इस टीम में खान विभाग से खनि अभियंता, सतर्कता खनिज अभियंता, सहायक खनिज अभियंता, भू-वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारी शामिल होंगे। वहीं, राजस्व विभाग से उपखंड स्तर के अधिकारी, पुलिस विभाग से उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी, परिवहन विभाग से निरीक्षक या उपनिरीक्षक तथा वन विभाग से रेंजर स्तर के अधिकारी तैनात रहेंगे। इसके अलावा खनिज रक्षक और बॉर्डर होमगार्ड के जवान भी अभियान में शामिल होंगे।

अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करेंगे। इस दौरान अवैध खनन, खनिज के अवैध निर्गमन और अवैध भंडारण जैसी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इन जिलों में चलेगा अभियान

यह अभियान अलवर, खैरथल-तिजारा, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, दौसा, कोटपूतली-बहरोड़, अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, टोंक, कुचामन-डीडवाना, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में चलाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाना और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Dec 2025 12:02 pm

Published on:

29 Dec 2025 12:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Save Aravalli: राजस्थान के 20 जिलों में आज से अवैध खनन के खिलाफ अभियान शुरू, 15 जनवरी तक चलेगा कैंपेन

