राजस्थान की युवती ने कथावाचक उत्तम स्वामी पर लगाए गंभीर आरोप, ई-मेल कर दिल्ली पुलिस से मांगी सुरक्षा

युवती ने पुलिस से 24 घंटे सुरक्षा (पुलिस प्रोटेक्शन) उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही उसने अनुरोध किया है कि उसकी पहचान और वर्तमान निवास स्थान की जानकारी सीलबंद रखी जाए, ताकि निजी जानकारी सार्वजनिक न हो सके। फिलहाल, पुलिस की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। शिकायत के आधार पर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। वहीं, उत्तम स्वामी की ओर से भी अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।