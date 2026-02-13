13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

जयपुर

राजस्थान की युवती ने कथावाचक उत्तम स्वामी पर लगाए गंभीर आरोप, ई-मेल कर दिल्ली पुलिस से मांगी सुरक्षा

Mahant Uttam Swami: महामंडलेश्वर और कथावाचक उत्तम स्वामी पर राजस्थान निवासी एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Feb 13, 2026

Mahant Uttam Swami

महंत उत्तम स्वामी। फोटो: सोशल

जयपुर। महामंडलेश्वर और कथावाचक उत्तम स्वामी पर राजस्थान निवासी एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने ई-मेल के माध्यम से दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि धर्म और आस्था का भरोसा दिलाकर उसके साथ मानसिक रूप से प्रभाव डालते हुए दुष्कर्म किया गया।

शिकायत में युवती का कहना है कि उत्तम स्वामी स्वयं को आध्यात्मिक गुरु बताते हैं और समाज में उनका व्यापक प्रभाव है। युवती के अनुसार, जब उन्हें यह जानकारी मिली कि वह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रही है, तो उसे सीधे और परोक्ष रूप से धमकियां दी जाने लगीं, ताकि वह एफआईआर दर्ज न कराए।

गवाहों को प्रभावित करने की आशंका

युवती ने अपनी शिकायत में आशंका जताई है कि मामले के गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। साथ ही उसने दावा किया है कि उसे लगातार डराया-धमकाया जा रहा है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका भी है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी के पास ऐसे समर्थक हैं, जो उसकी गतिविधियों और लोकेशन की जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिससे उसकी सुरक्षा को खतरा है।

पुलिस से सुरक्षा की मांग

युवती ने पुलिस से 24 घंटे सुरक्षा (पुलिस प्रोटेक्शन) उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही उसने अनुरोध किया है कि उसकी पहचान और वर्तमान निवास स्थान की जानकारी सीलबंद रखी जाए, ताकि निजी जानकारी सार्वजनिक न हो सके। फिलहाल, पुलिस की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। शिकायत के आधार पर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। वहीं, उत्तम स्वामी की ओर से भी अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

