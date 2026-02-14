Crime: जानें कौन है करोड़ों की ठगी करने वाला जयपुर का ये युवक, ढूंढ रही कश्मीर की पुलिस, ‘ह्यू एंड क्राई’ का नोटिस भी किया जारी

जांच एजेंसियों के अनुसार अनिल कुमार माहेश्वरी उत्तराखंड स्थित एश्योर्ड एग्रो फूड इंडस्ट्रीज में रीजनल सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत रह चुका है। आरोप है कि उसने कारोबारी लेनदेन और निवेश के नाम पर कई लोगों को झांसे में लेकर करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचाया। शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।