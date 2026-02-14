राजस्थान कैडर के IAS अतहर आमिर खान को लेकर आई बड़ी खबर, क्या जानते हैं आप? 

आमतौर पर इंटर कैडर डेपुटेशन के नियम काफी सख्त होते हैं और एक निश्चित समय के बाद अधिकारी को मूल कैडर में लौटना अनिवार्य होता है। हालांकि, अतहर आमिर के मामले में 'Relaxation of Policy' यानी मौजूदा नीति में ढील दी गई है।



यह दर्शाता है कि जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालातों और विकास कार्यों (जैसे स्मार्ट सिटी और जिला प्रशासन) में उनकी भूमिका को केंद्र सरकार ने बेहद महत्वपूर्ण माना है।