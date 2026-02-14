Rajasthan News : ‘दो साल हो गए, कुछ नहीं हुआ’, ‘अपनों’ के ही निशाने पर भजनलाल सरकार ! सामने आई ये बड़ी वजह

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भजनलाल सरकार के लिए यह स्थिति असहज है। जब सत्तापक्ष के विधायक (जैसे कालीचरण सराफ आदि) ही सदन में मंत्री को घेरते हैं, तो इससे यह संदेश जाता है कि नौकरशाही और सरकार के बीच तालमेल की कमी है। विधायकों का मुख्य गुस्सा इस बात पर है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय शुरू हुए घोटाले अब भी जारी हैं और 'जीरो टॉलरेंस' का नारा केवल कागजों तक सीमित नजर आ रहा है।