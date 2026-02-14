Road Accident: तेज रफ्तार ने ली जान, शेखावाटी निवासी 2 युवकों की जयपुर में हुई दर्दनाक मौत

2 Youth Died In Jaipur Road Accident: जयपुर शहर में गुरुवार को हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो शेखावाटी निवासी युवकों की मौत हो गई। एक हादसा झोटवाड़ा थाना इलाके में तेज रफ्तार लोडिंग वाहन की टक्कर से हुआ, जबकि दूसरा नारायण विहार थाना क्षेत्र में कार की टक्कर से हुआ। दोनों मामलों में पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सुपुर्द कर दिए हैं।