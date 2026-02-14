14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Road Accident: तेज रफ्तार ने ली जान, शेखावाटी निवासी 2 युवकों की जयपुर में हुई दर्दनाक मौत

High Speeding Car Hit Bike: जयपुर में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में चूरू के मुकेश सोनी (39) और झुंझुनूं के निखिल जांगिड़ (19) की मौत हो गई। एक हादसा झोटवाड़ा में लोडिंग वाहन की टक्कर से हुआ, जबकि दूसरा नारायण विहार क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Feb 14, 2026

Jaipur road accident

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

2 Youth Died In Jaipur Road Accident: जयपुर शहर में गुरुवार को हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो शेखावाटी निवासी युवकों की मौत हो गई। एक हादसा झोटवाड़ा थाना इलाके में तेज रफ्तार लोडिंग वाहन की टक्कर से हुआ, जबकि दूसरा नारायण विहार थाना क्षेत्र में कार की टक्कर से हुआ। दोनों मामलों में पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सुपुर्द कर दिए हैं।

पहला हादसा झोटवाड़ा थाना क्षेत्र में तेजाजी मंदिर के पास हुआ। पुलिस के अनुसार मुकेश सोनी (39) मूलतः चूरू जिले का रहने वाला था और वर्तमान में झोटवाड़ा में रहकर सुनार का काम करता था। गुरुवार दोपहर वह खातीपुरा से झोटवाड़ा की ओर बाइक से जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ने उसे टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि मुकेश सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे सवाई मानसिंह अस्पताल भिजवाया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

दूसरा हादसा नारायण विहार थाना इलाके में सदगुरु तेलूराम गोशाला के पास हुआ। यहां कार की टक्कर से बाइक सवार युवक निखिल जांगिड़ (19) की मौत हो गई। निखिल मूलतः झुंझुनूं का रहने वाला था और मानसरोवर में रहकर फोटो एडिटिंग का काम सीख रहा था।

पुलिस के अनुसार निखिल अपने दोस्त जितेंद्र के साथ बाइक से जा रहा था, तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में निखिल की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त मामूली रूप से घायल हुआ।

ये भी पढ़ें

Jaipur Road Accident: खाटू श्यामजी दर्शन को जा रहे MP के 5 लोगों की भीषण हादसे में दर्दनाक मौत, कार के उड़े परखच्चे
जयपुर
jaipur road accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Feb 2026 09:11 am

Published on:

14 Feb 2026 09:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Road Accident: तेज रफ्तार ने ली जान, शेखावाटी निवासी 2 युवकों की जयपुर में हुई दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Crime: जानें कौन है करोड़ों की ठगी करने वाला जयपुर का ये युवक, ढूंढ रही कश्मीर की पुलिस, ‘ह्यू एंड क्राई’ का नोटिस भी किया जारी

Jaipur News
जयपुर

Rajasthan News : 'दो साल हो गए, कुछ नहीं हुआ', 'अपनों' के ही निशाने पर भजनलाल सरकार ! सामने आई ये बड़ी वजह

bhajanlal
जयपुर

Rajasthan: हाईकोर्ट का 75 वर्षीय दम्पत्ति का तलाक मंजूर करने से इंकार, कहा- संपत्ति के झगड़े में नहीं टूटेगा जीवनभर का साथ

Rajasthan High Court
जयपुर

Rajasthan Teacher Transfer: राजस्थान में कब होंगे थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर? मंत्री मदन दिलावर ने कर दिया बड़ा खुलासा

Madan Dilawar
जयपुर

Jaipur Road Accident: खाटू श्यामजी दर्शन को जा रहे MP के 5 लोगों की भीषण हादसे में दर्दनाक मौत, कार के उड़े परखच्चे

jaipur road accident
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.