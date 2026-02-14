Jaipur : शादी में मेहमान बनकर आया… फिल्मी अंदाज में 4 लाख के सोने-चांदी के आभूषण पार; वीडियो वायरल

चोरी करने वाला युवक शादी समारोह में मेहमान बनकर शामिल हुआ। इसके बाद मौका पाकर नगदी व ज्वेलरी से भरा बैग लेकर फरार हो गया। घटना स्थल पर चल रही वीडियो रिकॉर्डिंग में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है। कुछ देर बाद जब परिजनों ने बैग की तलाश की तो चोरी का पता चला। सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।