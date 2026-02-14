14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर हुए और सस्ते, बारीक हरी मिर्ची बिकी महंगी

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज देसी व हाइब्रिड टमाटर के दामों में गिरावट देखने को मिली। वहीं थोक मंडी में आज बारीक हरी मिर्ची, ​भिंडी और ग्वार फली महंगी बिकी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Murari

Feb 14, 2026

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज आलू के दामों ​गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज देसी व हाइब्रिड टमाटर के दामों में गिरावट देखने को मिली। वहीं थोक मंडी में आज बारीक हरी मिर्ची, ​भिंडी और ग्वार फली महंगी बिकी। इनके अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, नींबू, कद्दू व गाजर के दाम यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू और सस्ता हुआ। आज आलू के दाम 4 से 7 रुपए के बीच रहे। प्याज के दाम भी आज 10 से 16 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दामों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। आज लहसुन के दाम 30 से 110 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 10 से 13 रुपए

टमाटर देसी 5 से 8 रुपए

मटर 18 से 20 रुपए

मिर्ची 35 से 45 रुपए

बारीक मिर्च 80 से 82 रुपए

फूल गोभी 5 से 8 रुपए

पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए

करेला 50 से 52 रुपए

शिमला मिर्च 25 से 32 रुपए

नींबू 40 से 42 रुपए

लोकी 24 से 27 रुपए

भिंडी 50 से 65 रुपए

अदरक 52 से 53 रुपए

ग्वार फली 100 से 110 रुपए

बैंगन 15 से 25 रुपए

कद्दू 17 से 18 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 18 से 27 रुपए

टिंडा 15 से 20 रुपए

गाजर 12 से 14 रुपए

मूली 7 से 8 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

----------------------------------------

आलू हो रहा सस्ता

आलू 4 से 7 रुपए

प्याज 10 से 16 रुपए

लहसुन 30 से 110 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 10:48 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर हुए और सस्ते, बारीक हरी मिर्ची बिकी महंगी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur : शादी में मेहमान बनकर आया… फिल्मी अंदाज में 4 लाख के सोने-चांदी के आभूषण पार; वीडियो वायरल

Jaipur theft case
जयपुर

राजस्थान का 'ग्लोबल मार्केट' में डंका, निर्यात ने भरी 'ऊंची उड़ान', 6 महीने में ही 50,000 करोड़ का आंकड़ा पार

cm bhajanlal
जयपुर

Crime: जानें कौन है करोड़ों की ठगी करने वाला जयपुर का ये युवक, ढूंढ रही कश्मीर की पुलिस, ‘ह्यू एंड क्राई’ का नोटिस भी किया जारी

Jaipur News
जयपुर

Rajasthan News : 'दो साल हो गए, कुछ नहीं हुआ', 'अपनों' के ही निशाने पर भजनलाल सरकार ! सामने आई ये बड़ी वजह

bhajanlal
जयपुर

Rajasthan: हाईकोर्ट का 75 वर्षीय दम्पत्ति का तलाक मंजूर करने से इंकार, कहा- संपत्ति के झगड़े में नहीं टूटेगा जीवनभर का साथ

Rajasthan High Court
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.