Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर हुए और सस्ते, बारीक हरी मिर्ची बिकी महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज देसी व हाइब्रिड टमाटर के दामों में गिरावट देखने को मिली। वहीं थोक मंडी में आज बारीक हरी मिर्ची, ​भिंडी और ग्वार फली महंगी बिकी। इनके अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, नींबू, कद्दू व गाजर के दाम यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू और सस्ता हुआ। आज आलू के दाम 4 से 7 रुपए के बीच रहे। प्याज के दाम भी आज 10 से 16 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दामों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। आज लहसुन के दाम 30 से 110 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।