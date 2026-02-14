Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर हुए और सस्ते, बारीक हरी मिर्ची बिकी महंगी

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज आलू के दामों गिरावट
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज देसी व हाइब्रिड टमाटर के दामों में गिरावट देखने को मिली। वहीं थोक मंडी में आज बारीक हरी मिर्ची, भिंडी और ग्वार फली महंगी बिकी। इनके अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, नींबू, कद्दू व गाजर के दाम यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू और सस्ता हुआ। आज आलू के दाम 4 से 7 रुपए के बीच रहे। प्याज के दाम भी आज 10 से 16 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दामों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। आज लहसुन के दाम 30 से 110 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 10 से 13 रुपए
टमाटर देसी 5 से 8 रुपए
मटर 18 से 20 रुपए
मिर्ची 35 से 45 रुपए
बारीक मिर्च 80 से 82 रुपए
फूल गोभी 5 से 8 रुपए
पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए
करेला 50 से 52 रुपए
शिमला मिर्च 25 से 32 रुपए
नींबू 40 से 42 रुपए
लोकी 24 से 27 रुपए
भिंडी 50 से 65 रुपए
अदरक 52 से 53 रुपए
ग्वार फली 100 से 110 रुपए
बैंगन 15 से 25 रुपए
कद्दू 17 से 18 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 18 से 27 रुपए
टिंडा 15 से 20 रुपए
गाजर 12 से 14 रुपए
मूली 7 से 8 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू हो रहा सस्ता
आलू 4 से 7 रुपए
प्याज 10 से 16 रुपए
लहसुन 30 से 110 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
