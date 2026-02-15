Jaipur Road Accident: 1000 किमी की थकान बनी मौत का सफर, एक झपकी से 5 जिंदगियों का सफर खत्म

पुलिस के अनुसार कार सवार मध्यप्रदेश के जबलपुर से गुरुवार को निकले थे। पहले उज्जैन गए और वहां से खाटूश्यामजी के लिए रवाना हुए। चाकसू बायपास पर टिगरिया मोड़ के पास आगे चल रहे ट्रेलर में कार जा घुसी। थानाधिकारी मनोहरलाल ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया।

कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा, जिसे बाद में सुचारू कराया गया। प्रारंभिक जांच में आशंका है कि लंबी दूरी तय करने के कारण चालक को झपकी आई और कार अनियंत्रित हो गई।