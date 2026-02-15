खोह नागोरियान की पहाड़ी पर 1000 साल पुराना केदारनाथ मंदिर, सूर्य की गति के अनुरूप घूमते मालेश्वरनाथ महादेव

जयपुर के बांसखोह स्थित नईनाथ धाम महादेव मंदिर में श्रद्धा, परंपरा और आधुनिक व्यवस्थाओं का अनूठा संगम देखने को मिलता है। 400 वर्ष पुराने इस धाम में वर्ष में दो बार लक्खी मेले का आयोजन होता है, जिसमें महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। मंदिर में शिवजी का विशेष श्रृंगार होता है, लोग नई फसल के रूप में गाजर, गेहूं की बाली और बैर अर्पित करते हैं। जयपुर से यह धाम करीब 42 किलोमीटर दूर है। यह कानोता से 26 किलोमीटर, बस्सी चक से 15 किलोमीटर, बांसखोह फाटक से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। जयपुर-आगरा रोड से बांसखोह फाटक होते हुए बांसखोह कस्बे के मार्ग से यहां पहुंचा जा सकता है। शिवरात्रि पर गणेश मोड़ पर करीब 2 किलोमीटर पहले ही वाहनों को रोक दिया है। सुरक्षा को लेकर यहां 150 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं। यहां 24 से अधिक धर्मशालाएं है, जहां लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। अन्य दिनों में यहां सामूहिक आयोजन होते हैं।