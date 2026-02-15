Water Supply: बीसलपुर जल योजना में देरी से बढ़ी परेशानी, 4 हजार से अधिक कनेक्शन लंबित, कॉलोनियों में बढ़ी बेचैनी

Drinking Water Crisis: जयपुर. पृथ्वीराज नगर फेज-2 और आसपास की कॉलोनियों में बीसलपुर का पानी पहुंचाने की योजना लोगों के लिए राहत बनने के बजाय इंतजार की वजह बन गई है। वर्षों से स्वच्छ पेयजल की उम्मीद लगाए बैठे हजारों परिवार अब जल कनेक्शन के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। जैसे-जैसे टंकियों का निर्माण पूरा हो रहा है, वैसे-वैसे आवेदन की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन प्रक्रिया की धीमी रफ्तार ने समस्या और गहरा दी है।