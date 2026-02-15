Childhood Cancer Day: हर साल राजस्थान में कैंसर से मर रहे करीब तीन हजार बच्चे, 20 से 30 हजार नए बच्चे आ रहे चपेट में, स्टेट इंस्टीट्यूट के पास पूरा डाटा नहीं

भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय की डॉ. शिवानी माथुर ने बताया कि हर साल 20 से 30 हजार बच्चों में कैंसर की पुष्टि हो रही है। असल आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सभी अस्पताल अपना पूरा डाटा साझा नहीं कर रहे हैं। कैंसर पीड़ित बच्चों में से करीब 10 फीसदी से अधिक बच्चों की मौत हो जाती है। इस हिसाब से हर साल राजस्थान में करीब तीन हजार बच्चे कैंसर की वजह से जान गंवा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि देर से पहचान, इलाज में देरी और इलाज की सुविधा दूर होने की वजह से कई मामलों में हालत गंभीर हो जाती है।