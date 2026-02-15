AI क्रांति से छोटे दुकानदारों पर संकट, फ्रॉड और प्राइवेसी का भी खतरा

Agentic Commerce: जयपुर. AI शॉपिंग एजेंट सुविधा ला रहे हैं, लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए ये अस्तित्व का संकट है। फ्रॉड और प्राइवेसी का तूफान आने वाला है—2026 तय करेगा कि लोकल व्यापार बच पाएगा या नहीं। 2026 में AI शॉपिंग एजेंट (जैसे Google Gemini, ChatGPT, Microsoft Copilot) खरीदारी को आसान बना रहे हैं, लेकिन ये छोटे दुकानदारों (लोकल रिटेलर्स, छोटे ऑनलाइन सेलर्स) के लिए मौत का फरमान साबित हो सकते हैं। Experian की 2026 Future of Fraud Forecast और Forbes, E-Commerce Times जैसी रिपोर्ट्स के मुताबिक, AI एजेंट बड़े ब्रांड्स और प्लेटफॉर्म्स (Amazon, Walmart, Etsy) को प्राथमिकता देते हैं।