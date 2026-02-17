मौसम विभाग का नया अलर्ट, राजस्थान के 31 जिलों में 17, 18 फरवरी को बारिश का येलो अलर्ट

Rajasthan Weather Alert: फाल्गुनी हवा चलने से राजस्थान में मौसम का मिजाज शुष्क हो चला है और रात में भी अब सर्दी के तेवर नर्म हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने 17 और 18 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के 31 जिलों में तेज झोंकेदार हवा चलने और कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

माना जा रहा है कि 17 फरवरी को 15 और 18 फरवरी को 31 जिलों में 30-40 Kmph की रफ्तार से तेज हवा चलने और मेघगर्जन के साथा हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।