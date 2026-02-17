17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: BJP- MLA के बिगड़े बोल से सियासत गरम… छोरा-छोरी बयान से उठा राजनीतिक तूफान

BJP MLA gender remark: जयपुर। विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान भाजपा सदस्य बहादुर सिंह ने सोमवार को बजट तुलना के नाम पर सदन में लिंगभेद से जुड़ी टिप्पणी की, जिससे सदन में हंसी सुनाई दी वहीं सियासी हलकों में विवाद खड़ा हो गया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Feb 17, 2026

बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोली, पत्रिका फोटो

बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोली, पत्रिका फोटो

BJP MLA gender remark: जयपुर। विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान भाजपा सदस्य बहादुर सिंह ने सोमवार को बजट तुलना के नाम पर सदन में लिंगभेद से जुड़ी टिप्पणी की, जिससे सदन में हंसी सुनाई दी वहीं सियासी हलकों में विवाद खड़ा हो गया। उधर, जनसंगठन विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा के अध्यक्ष से बहादुर सिंह पर कार्रवाई की मांग करते हुए मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं।

बजट पर चर्चा के दौरान बहादुर सिंह ने भाजपा सरकार के बजट को 'जवानी का बजट' और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के बजट को 'बुढ़ापे का बजट' बताते हुए उसकी तुलना लड़का-लड़की पैदा होने से की। बहादुर सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार के पहले, दूसरे और तीसरे बजट में छोरा (लड़का) पैदा हुआ, जिसका सब ने स्वागत किया।

उन्होंने यहां तक कहा कि जवानी में जो छोरा पैदा करता है, वही हमेशा काम आता है। वे यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल के अंतिम बजट में घोषणा की तो छोरी (लड़की)पैदा हुई, छोरा पैदा नहीं हुआ, इसलिए आप (कांग्रेस) विपक्ष में बैठे हो।

टोकने के बजाय हंसते नजर आए सदस्य

हैरान करने वाली बात यह रही कि कोली की इस टिप्पणी पर सदन में मौजूद कई भाजपा सदस्य उन्हें टोकने की बजाय हंसते नजर आए। सभापति ने भी आपत्ति नहीं की। कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने आपत्ति की लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया।

संवैधानिक संस्था की गरिमा गिराई, यह बर्दाश्त नहीं

जनसंगठनों की ओर से पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की राष्ट्रीय अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव ने बहादुर सिंह के कथन को संवैधानिक संस्था की गरिमा गिराने वाला बताते हुए कहा कि लिंगभेद वाली टिप्पणी के विरोध में जन दबाव तो बनाया ही जाएगा, इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा को पहले कार्रवाई करनी चाहिए।

पार्टी भी संविधान के तहत बनी है, वह भी संविधान के फ्रेमवर्क को मानने के लिए बाध्य है, यदि पार्टी कार्रवाई नहीं करती है तो यह माना जाना चाहिए कि उसकी भी यही मानसिकता है। विधायक संविधान की शपथ से बंधा होता है और सदन में की गई लिंगभेद से जुडी टिप्पणी पुत्र की चाह और लड़की के प्रति नकारात्मक मानसिकता को दर्शाती है।

विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा को पत्र लिखकर बहादुर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। इसके अलावा विधानसभा को विधायकों की मर्यादा सुनिश्चित करने के लिए शब्दावली जारी करनी चाहिए, जिससे कोई विधायक जेंडर विरोधी बात नहीं कह सके।

ये भी पढ़ें

जयपुर दहला: इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम से कबाड़ गोदाम तक आग की लपटें, लाखों का सामान खाक
जयपुर
जयपुर में लगी आग के भयावह दृश्य, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 04:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: BJP- MLA के बिगड़े बोल से सियासत गरम… छोरा-छोरी बयान से उठा राजनीतिक तूफान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम विभाग का नया अलर्ट, राजस्थान के 31 जिलों में 17, 18 फरवरी को बारिश का येलो अलर्ट

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

जयपुर में एलीवेटेड रोड पर पिकअप ने मचाया कोहराम, 7 वाहनों को मारी टक्कर, 6 लोग घायल

जयपुर में एलीवेटेड रोड पर पिकअप ने मचाया कोहराम, पत्रिका फोटो
जयपुर

जयपुर दहला: इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम से कबाड़ गोदाम तक आग की लपटें, लाखों का सामान खाक

जयपुर में लगी आग के भयावह दृश्य, पत्रिका फोटो
जयपुर

JEE Main Result 2026: टॉपरों की लिस्ट में राजस्थान टॉप पर, जेईई मेन में राज्य के इतने छात्र ने हासिल की 100 पर्सेंटाइल

JEE Main Result 2026
शिक्षा

JEE Main 2026: जेईई मेन में राजस्थान फिर नंबर वन, 3 के 100 परसेंटाइल, पढ़िए कबीर छिल्लर की Success Story

JEE Main, JEE Main January session, JEE Main January session score card, JEE Main topper, JEE Main topper in Rajasthan, JEE Main topper success story, JEE Main topper Kabir Chhillar, JEE Main topper Kabir Chhillar success story, जेईई मेन, जेईई मेन जनवरी सेशन, जेईई मेन जनवरी सेशन के स्कोर कार्ड, जेईई मेन टॉपर, जेईई मेन टॉपर इन राजस्थान, जेईई मेन टॉपर सक्सेज स्टोरी, जेईई मेन टॉपर कबीर छिल्लर, जेईई मेन टॉपर कबीर छिल्लर सक्सेज स्टोरी
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.