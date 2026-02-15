राजस्थान में BAP को बड़ा झटका: संस्थापक सदस्य मणिलाल गरासिया समेत 10 नेता कांग्रेस में शामिल, लगाए सनसनीखेज आरोप

प्रो. गरासिया अकेले नहीं गए, बल्कि उनके साथ बांसवाड़ा जिले की पूरी टीम ने पाला बदल लिया है। कांग्रेस में शामिल होने वाले प्रमुख नामों में शामिल हैं दिलीप पणदा- पूर्व जिलाध्यक्ष, बीटीपी, नारायण बामणिया- गढ़ी ब्लॉक अध्यक्ष, शंकर मईडा- तलवाड़ा अध्यक्ष, सनी भाई डेंडोर- ब्लॉक अध्यक्ष, ट्राइबल मजदूर संघ समेत अन्य पदाधिकारी हेनरी पटेल, नितेश कतिजा, मनीष मईडा, पवन बुझ और दिनेश डाबी।