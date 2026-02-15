15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Job Ceation: राजस्थान में 46 हजार करोड़ का निवेश, 12 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

economic growth: अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज, सोलर से पर्यटन तक कई सेक्टर को बढ़ावा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Feb 15, 2026

Rising Rajasthan summit: जयपुर. प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की छठी बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज देने की मंजूरी दी गई, जिससे करीब 46 हजार करोड़ रुपये के निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इन परियोजनाओं से राज्य में 12 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है।

बैठक में सोलर मॉड्यूल एवं सेल मैन्युफैक्चरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, सीमेंट, माइंस एवं मिनरल्स, ऑटोमोबाइल, केमिकल, टैक्सटाइल और पर्यटन जैसे प्रमुख सेक्टरों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इन सभी परियोजनाओं को रिप्स के तहत विशेष प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उद्योगों की स्थापना और विस्तार की प्रक्रिया तेज होगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन कंपनियों को कस्टमाइज्ड पैकेज दिया गया है, उनके निवेश और कार्य प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश की आर्थिक मजबूती के साथ युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

इसके साथ ही ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ के तहत हुए एमओयू की जिलेवार समीक्षा करने और ‘एक जिला-एक उत्पाद’ योजना को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों पर विशेष बिक्री केंद्र स्थापित करने की योजना भी बनाई जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि निवेश के साथ प्रदेश में समग्र विकास और स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित हों।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Feb 2026 02:19 pm

Published on:

15 Feb 2026 02:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Job Ceation: राजस्थान में 46 हजार करोड़ का निवेश, 12 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में BAP को बड़ा झटका: संस्थापक सदस्य मणिलाल गरासिया समेत 10 नेता कांग्रेस में शामिल, लगाए सनसनीखेज आरोप

Rajasthan Politics BAP Founder Manilal Garasia 10 Leaders Join Congress
जयपुर

AI क्रांति से छोटे दुकानदारों पर संकट, फ्रॉड और प्राइवेसी का भी खतरा

जयपुर

आपकी बातः सड़क किनारे लगे पौधों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

ओपिनियन

राजस्थान: ई-मित्र की सेवाएं अब WhatsApp पर, जानें कैसे होगा काम, किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा

जयपुर

राजस्थान के दो बार सीएम रहे शिवचरण माथुर का है 'महाशिवरात्रि' से ख़ास कनेक्शन, क्या आप जानते हैं?

shiv charan mathur
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.