Job Ceation: राजस्थान में 46 हजार करोड़ का निवेश, 12 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

Rising Rajasthan summit: जयपुर. प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की छठी बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज देने की मंजूरी दी गई, जिससे करीब 46 हजार करोड़ रुपये के निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इन परियोजनाओं से राज्य में 12 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है।