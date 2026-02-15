जयपुर में पुलिस थाने के पास बेकाबू कार ने मारी टक्कर, स्कूटी सवार के टूटे दोनों पैर, पकड़ने की कोशिश की तो लोगों पर चढ़ाने का प्रयास, आरोप: दौड़ा रहा था नाबालिग

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाबूलाल निवासी सोडाला सुबह चार नंबर डिस्पेंसरी की तरफ से आ रहे थे। रामनगर मेट्रो स्टेशन चौराहे पर वे रेड लाइट होने के कारण रुके हुए थे। उन्हें बैकुंठनाथ मंदिर के पास सब्जी मंडी की तरफ अपनी दुकान पर जाना था। इसी दौरान चार नंबर डिस्पेंसरी की तरफ जाने वाली तेज रफ्तार कार का संतुलन बिगड़ा और वह गलत साइड में आ गई। कार खड़ी स्कूटी से टकरा गई, जिससे बाबूलाल सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।