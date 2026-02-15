जयपुर में फिल्मी स्टाइल में लूट… ज्वैलर से 30 लाख का सोना और चांदी लूटी

घटना की सूचना मिलते ही प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लूट की गंभीरता को देखते हुए शहरभर में ए-श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। बदमाशों ने कार अड़ाकर हमला किया और ज्वैलरी से भरा बैग सीधे उठाया, उससे आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने पहले से ज्वैलर की रैकी की थी। बदमाशों को दुकान बंद करने और घर लौटने का समय भी पता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर विशेष टीमों का गठन किया है। आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।