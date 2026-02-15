जयपुर में फिल्मी स्टाइल में लूट… ज्वैलर से 30 लाख का सोना और चांदी लूटी

ज्वैलर से सरेराह लूट, बदमाशों ने कार पर किया हमला, पत्रिका फोटो
Jaipur Crime News: जयपुर। प्रताप नगर क्षेत्र में शनिवार शाम फिल्मी अंदाज में कार सवार बदमाशों ने बीच सड़क ज्वैलर की गाड़ी रोककर हमला कर ज्वैलरी से भरा बैग लूट ले गए। बैग में 50 ग्राम सोना और 7 किलो चांदी थी, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई, लेकिन देर रात तक कोई सुराग नहीं लगा।
एसीपी (सांगानेर) हरिशंकर शर्मा ने बताया कि श्योपुर निवासी ज्वैलर रामनिवास सोनी की वाटिका क्षेत्र में गणपति ज्वैलर के नाम से दुकान है। शनिवार शाम करीब 7.30 बजे वे दुकान बंद कर कार से घर लौट रहे थे।
आरयूएचएस के पास अजय मार्ग पर पहले से पीछा कर रहे बदमाशों ने कार आगे लगाकर उन्हें रोक लिया। एक बदमाश कार में ही बैठा रहा, जबकि दो बदमाश डंडे लेकर उतरे और कार का आगे का शीशा तोड़ दिया। विरोध करने पर ज्वैलर के साथ मारपीट की और कार में रखा ज्वैलरी से भरा बैग लेकर फरार हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लूट की गंभीरता को देखते हुए शहरभर में ए-श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। बदमाशों ने कार अड़ाकर हमला किया और ज्वैलरी से भरा बैग सीधे उठाया, उससे आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने पहले से ज्वैलर की रैकी की थी। बदमाशों को दुकान बंद करने और घर लौटने का समय भी पता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर विशेष टीमों का गठन किया है। आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।
