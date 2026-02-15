जयपुर के इन इलाकों में सोमवार को नहीं मिलेगा बीसलपुर का पानी, जानें कारण

Water supply affected: जयपुर शहर के परकोटा क्षेत्र में रविवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 11 बजे तक चार चौकड़ियों और पुरानी बस्ती इलाके में बीसलपुर पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जलदाय विभाग जौहरी बाजार में बीसलपुर सिस्टम की ट्रांसफर मैन पाइप लाइन पर 700 एमएम का नया वॉल्व लगाने का काम करेगा। ऐसे में परकोटा क्षेत्र की चौकड़ी तोपखाना देश, चौकड़ी तोपखाना हजूरी, चौकड़ी गंगापोल, चौकड़ी पुरानी बस्ती में पानी की सप्लाई नहीं होगी।