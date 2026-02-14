राजस्थान का ‘ग्लोबल मार्केट’ में डंका, निर्यात ने भरी ‘ऊंची उड़ान’, 6 महीने में ही 50,000 करोड़ का आंकड़ा पार

जयपुर। मरुधरा की कला, संस्कृति और उद्यमिता अब केवल देश तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के बाजारों में राजस्थान के उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (डीजीसीआई - भारत सरकार) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों ने प्रदेश की आर्थिक मजबूती पर मुहर लगा दी है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में ही राजस्थान से 50 हजार 900 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात दर्ज किया गया है। यह आंकड़ा न केवल उत्साहजनक है, बल्कि प्रदेश को 'विकसित राजस्थान@2047' के लक्ष्य की ओर मजबूती से ले जा रहा है।