जयपुर

राजस्थान का ‘ग्लोबल मार्केट’ में डंका, निर्यात ने भरी ‘ऊंची उड़ान’, 6 महीने में ही 50,000 करोड़ का आंकड़ा पार

राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी और उत्साहजनक खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के निर्यात (Export) सेक्टर ने वैश्विक बाजार में अपनी धाक जमाते हुए एक नई ऊंचाई को छुआ है।

Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Feb 14, 2026

cm bhajanlal

जयपुर। मरुधरा की कला, संस्कृति और उद्यमिता अब केवल देश तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के बाजारों में राजस्थान के उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (डीजीसीआई - भारत सरकार) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों ने प्रदेश की आर्थिक मजबूती पर मुहर लगा दी है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में ही राजस्थान से 50 हजार 900 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात दर्ज किया गया है। यह आंकड़ा न केवल उत्साहजनक है, बल्कि प्रदेश को 'विकसित राजस्थान@2047' के लक्ष्य की ओर मजबूती से ले जा रहा है।

13 हजार करोड़ से ज्यादा की शानदार बढ़त

आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संशोधित आंकड़ों पर नजर डालें तो राजस्थान के निर्यात ग्राफ में जबरदस्त उछाल आया है:

  • वर्ष 2024-25 का कुल निर्यात: ₹97,171 करोड़ (लगभग)
  • वर्ष 2023-24 का कुल निर्यात: ₹83,704 करोड़
  • कुल वृद्धि: एक ही साल में ₹13,467 करोड़ की ऐतिहासिक बढ़त दर्ज की गई।

राजस्थान के 'पंचरत्न': इन 5 सेक्टरों ने रचा इतिहास

राजस्थान के कुल निर्यात में पांच प्रमुख वस्तुओं की हिस्सेदारी 67 प्रतिशत से भी अधिक है। इन क्षेत्रों में प्रदेश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है:

सेक्टर (Sectors)2023-24 का निर्यात (Cr)2024-25 का निर्यात (Cr)प्रगति
अभियांत्रिकी (Engineering)₹16,592₹19,849शानदार बढ़त
रत्न एवं आभूषण₹11,183₹17,56757% का भारी उछाल
कपड़ा (Textiles)₹8,819₹9,700वैश्विक मांग बढ़ी
धातु (Metals)₹9,857₹10,024स्थिर विकास
हस्तशिल्प (Handicrafts)₹7,986₹8,444कला का सम्मान

'मसाला कॉन्क्लेव' और कृषि निर्यात पर बड़ा दांव

भजनलाल सरकार अब कृषि निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी में है।

  • Conclave on Spices: बजट 2026-27 में घोषणा की गई है कि आगामी वर्ष राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के 'कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेज' का आयोजन होगा।
  • प्रशिक्षण और प्रोत्साहन: प्रदेश के चयनित जिलों में 2 हजार किसानों और व्यापारियों को एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी।
  • कृषि निर्यात में वृद्धि: वर्ष 2024-25 में कृषि और खाद्य उत्पाद निर्यात ₹7,195 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब ₹700 करोड़ अधिक है।

गेमचेंजर साबित हुई 'राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति'

मुख्यमंत्री ने निर्यातकों के लिए 'रेड कारपेट' बिछाते हुए निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 लागू की। इसकी मुख्य विशेषताएं जो गेमचेंजर बनीं।

  • सिंगल विंडो क्लीयरेंस: कागजी कार्यवाहियों को सरल बनाकर समय की बचत।
  • वित्तीय सहायता: उत्पाद परीक्षण, गुणवत्ता प्रमाणन और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए सरकार दे रही है 75% तक की मदद।
  • नवाचार: ई-कॉमर्स के जरिए निर्यात करने वाले एमएसएमई (MSME) को विशेष छूट।

रोजगार सृजन और स्थानीय सशक्तिकरण

निर्यात में इस छलांग का सीधा असर राजस्थान के आम जनजीवन पर भी दिख रहा है। निर्यात बढ़ने से स्थानीय स्तर पर नई फैक्ट्रियां और प्रोसेसिंग यूनिट्स खुल रही हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा हुए हैं।

खबर की धमाकेदार सुर्खियां (Heading Options):

  1. राजस्थान का 'एक्सपोर्ट धमाका': 6 महीने में 50,900 करोड़ का रिकॉर्ड निर्यात; सीएम भजनलाल की नीतियों ने बदला प्रदेश का भाग्य।
  2. दुनिया में छाया 'मेड इन राजस्थान': इंजीनियरिंग और जेम्स-ज्वेलरी सेक्टर ने तोड़े सारे रिकॉर्ड; 13 हजार करोड़ की सालाना बढ़त।
  3. भजनलाल सरकार का 'मिशन 1.5 लाख करोड़': राजस्थान के निर्यात में 16% की तूफानी तेजी; अब 'मसाला कॉन्क्लेव' से किसानों की चमकेगी किस्मत।
  4. निर्यात के मोर्चे पर राजस्थान की 'बड़ी छलांग': हस्तशिल्प से लेकर धातुओं तक, हर तरफ मरुधरा का जलवा; आर्थिक समीक्षा में आए चौंकाने वाले आंकड़े।
  5. भजनलाल राज में 'ग्लोबल' हुआ राजस्थान: निर्यात नीति 2024 का दिख रहा असर; 50 हजार करोड़ पार कर चुकी पहली छमाही की कमाई।

निष्कर्ष: विकसित राजस्थान का मजबूत आधार

निर्यात के ये आंकड़े केवल संख्या नहीं हैं, बल्कि यह राजस्थान की बदलती हुई आर्थिक तस्वीर की गवाह हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 'निर्यात उन्मुख' सोच ने राजस्थान को देश के प्रमुख ट्रेड हब के रूप में स्थापित कर दिया है।

