जयपुर मेट्रो विस्तार को लेकर बड़ी खुशखबरी, JDA ने इन 4 अहम जगहों पर दी जमीन; अब रफ्तार पकड़ेगा मेट्रो प्रोजेक्ट

जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के फेज-1 सी (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर वाया गलता गेट) कार्य के लिए 919.00 वर्ग मीटर अस्थायी आवंटित की गई है। इसी फेज के अलाइनमेंट में आने वाली वन विभाग की भूमि के बदले समान जेडीए ग्राम दौलतपुरा में 2.01 हेक्टेयर जमीन देगा। जमीन आवंटन की इस प्रक्रिया से मेट्रो विस्तार कार्य में आ रही बाधाएं दूर होंगी और परियोजना को गति मिलने की उम्मीद है।